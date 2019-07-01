Во втором матче турнира «Кубок Париматч Премьер» ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» со счетом 0:3, сообщает пресс-служба клуба. В первом тайме реализовал пенальти Ари, во втором забили Уткин и Халназаров.

Тренер ростовской команды Валерий Карпин остался доволен игрой «Ростова» в первом тайме.

"Мы хотели попробовать высокий прессинг, он удавался. Доволен и ошибками, которые увидел, это поможет избежать их в новом сезоне. Есть над чем задуматься, многое получилось о чем мы договаривались с командой", - передает пресс-служба клуба слова господина Карпина.

По итогам двух туров турнира ФК «Ростов» набрал три очка.

Дарья Голякова