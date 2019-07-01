Рейс «Аэрофлота» Ижевск-Москва отменили в связи с неисправностью радара

Рейс компании «Аэрофлот» Ижевск-Москва, который должен был вылететь 20:45 28 июня, отменили в связи с неисправностью радара. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

«На рейс зарегистрирован 81 пассажир, в том числе 5 детей. 37 пассажиров размещены в гостинице, 19 пассажиров отправлены другими рейсами, 5 пассажиров ожидают вылета рейсом в 11.35 минут, остальные ожидают вылета по месту жительства. Вылет планового воздушного судна после устранения неисправности специалистами авиаперевозчика запланирован на 14 часов. Предварительно время задержки составит 17 часов 15 минут»,— говорится в сообщении. В итоге, согласно данным сервиса Flightradar24, данный рейс был отменен. Удмуртская транспортная прокуратура взяла на контроль соблюдение прав пассажиров задержанного рейса.

Напомним, что 28 июня воздушный рейс «Аэрофлота» из Москвы в Ижевск приземлился в Казани. Задержка составила пять часов. По официальным данным, самолет был вынужден совершить посадку из-за тумана.