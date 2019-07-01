«Выделенки» для общественного транспорта в Краснодаре появятся на пяти улицах

С 20 июля в столице Кубани появятся выделенные полосы на участках проспекта Чекистов, улиц 1 Мая, Тургенева, Тюляева и Северной. Как сообщили в мэрии, общая протяженность новых «выделенок» составит 10,5 км.

Как рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, на участках дорог, где планируется ввести выделенные полосы для транспорта, крайние правые стороны улиц в течение дня обычно заняты припаркованными автомобилями. В целом, по словам господина Архипова, Высшая школа экономики проработала для Краснодара организацию новых участков выделенных полос для общественного транспорта на более чем 22 участках улиц города общей протяженностью около 58 км. В частности, «выделенки» предусмотрены на подъездных дорогах к краевому центру.

Сообщается, что по улицам Тюляева и Северной, а также по проспекту Чекистов предусмотрено по две выделенные полосы с каждой из сторон дороги. По улицам Тургенева и 1 Мая будет по одной «выделенке». По Тургенева выделенные полосы для общественного транспорта будут организованы в направлении от улицы Дальней до Дзержинского, а также по 1 Мая в направлении от Черкасской до 40-летия Победы. По проспекту Чекистов, а также улицам Тургенева, Тюляева и Северной под «выделенку» предоставят одну полосу из трех существующих с каждой стороны дороги.

Выделенная полоса по улице Северной от Рашпилевской до Тургенева (2,7 км) будет введена до 20 июля, по проспекту Чекистов (3,5 км от переезда через трамвайные пути при движении в Юбилейный микрорайон до храма Рождества Христова по кольцу и обратно) – до 20 июля, по улице Тюляева от Уральской до Сормовской (1,4 км) с 10 августа, по Тургенева (1,8 км) с 20 августа, по 1 Мая (1,1 км) с 30 июля.

В настоящее время, по словам городских властей, в Краснодаре действует более 10 км выделенных полос для общественного транспорта — по улицам Октябрьской, Мира, Седина, Ставропольской и Северной.

Василий Хитрых