В Казани реальный рост тарифов на ЖКУ с июля составит 5,7%

В Казани реальный рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) во втором полугодии этого года более чем вдвое превысит предельные 2,4%, установленные государством. Как говорится в исследовании Института проблем естественных монополий, в столице Татарстана фактическая оплата вырастет на 5,7%.

Самый большой рост цен на ЖКУ прогнозируется в Омске (9%), Воронеже (8,8%), Ростове-на-Дону (8,8%) и Екатеринбурге (8,6%). В Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Перми — превышения установленных государством пределов не фиксируется.

В исследовании оценивались все ЖКУ — коммунальные услуги с учетом обращения с ТКО плюс плата за содержание жилья и капремонт.

“Ъ-Казань”