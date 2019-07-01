01 июля, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

В Саратове на проект скоростного трамвая приготовили 70 млн рублей

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на подготовку проектно-сметной документации для строительства скоростного трамвая. Соответствующая информация размещена в системе «Госзакупки».

В технической части задания указано, что речь идет о маршруте, соединяющем Мирный переулок и 6-ю Дачную (в настоящее время это маршрут №3).

Проект надлежит подготовить в срок до 20 декабря. Аукцион состоится 26 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 70 млн руб., деньги будут выделены из городского бюджета.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Партнерский проект

пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя