В Саратове на проект скоростного трамвая приготовили 70 млн рублей

01 июля, понедельник
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова объявил аукцион на подготовку проектно-сметной документации для строительства скоростного трамвая. Соответствующая информация размещена в системе «Госзакупки».
В технической части задания указано, что речь идет о маршруте, соединяющем Мирный переулок и 6-ю Дачную (в настоящее время это маршрут №3).
Проект надлежит подготовить в срок до 20 декабря. Аукцион состоится 26 июля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 70 млн руб., деньги будут выделены из городского бюджета.