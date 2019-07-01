В общественном транспорте Челябинска начали принимать оплату банковскими картами

С 1 июля в некоторых трамваях и троллейбусах Челябинска пассажиры получили возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами любой платежной системы и банка, а также устройствами, оборудованными NFC-чипами.

Как сообщает паблик «Челябинский транспорт», стоимость проезда при оплате картой, как и при наличном расчете, составляет 20 руб. в троллейбусе и 23 руб. в трамвае.

Ранее оплачивать проезд в общественном транспорте Челябинска пассажиры могли только наличными или транспортной картой.