01 июля, понедельник
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В общественном транспорте Челябинска начали принимать оплату банковскими картами

С 1 июля в некоторых трамваях и троллейбусах Челябинска пассажиры получили возможность оплачивать проезд бесконтактными банковскими картами любой платежной системы и банка, а также устройствами, оборудованными NFC-чипами.

Как сообщает паблик «Челябинский транспорт», стоимость проезда при оплате картой, как и при наличном расчете, составляет 20 руб. в троллейбусе и 23 руб. в трамвае.

Ранее оплачивать проезд в общественном транспорте Челябинска пассажиры могли только наличными или транспортной картой.

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