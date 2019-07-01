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СКР возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам верещагинского ООО «Бриз»

Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы свыше двух месяцев работникам ООО «Бриз». Как сообщает пресс-служба СУ СКР, по данным следствия, с января 2018 года по февраль 2019 года руководители агропромышленной компании установили объем фонда оплаты труда, согласно которому заработная плата работников организации в указанный период времени была менее, чем минимальный размер оплаты труда, предусмотренный законом. В результате размер задолженности по оплате труда более 200 работникам общества составил свыше 5,5 млн руб.

В ходе первоначальных следственных действий проведены выемки бухгалтерских, финансовых документов общества и иных аффилированных предприятий, признаны потерпевшими и допрошены работники предприятия и лица из числа руководителей. Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, установление лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.

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