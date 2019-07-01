Кузбасский молочник получил условно за хищение гранта 11 млн рублей

Центральный райсуд Кемерово приговорил к четырем годам условно фермера из города Топки, который обвинялся в хищении крупного гранта. Об этом рассказали в УФСБ, возбудившем уголовное дело о мошенничестве в отношении мужчины.

По данным пресс-службы ведомства, фермер направил в региональный департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности пакет документов о намерении открыть молочную ферму на базе собственного хозяйства, средства гранта ему понадобились якобы на приобретение сельхозтехники. На конкурсной комиссии проект агрария «Развитие семейной молочной фермы» был утвержден, для его реализации выделили 11,1 млн руб.

Как установили чекисты, деньги молочник похитил, а в региональный департамент представил липовые отчеты, подтверждающие целевое использование средств гранта. Суд признал фермере виновным, назначил ему условный срок и обязал возместить ущерб департаменту сельского хозяйства региона.

Илья Николаев