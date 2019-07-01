Уровень воды в реке Ия упал ниже 11 метров

Уровень воды в затопившей город Тулун реке Ия снизился до 1091 сантиметра. «Уровень воды в реке Ия на 8:00 (3:00 мск) 1 июля составил 1091 сантиметр (–5)»,— сообщается на сайте городской администрации.

В субботу, 29 июня, уровень воды достигал 13,5 метра. На следующий день он опустился до 12,89 метра.

Напомним, в пятницу, 28 июня, вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Подтопленными оказались населенные пункты в Нижнеудинском, Тайшетском, Чунском районах. Затоплено около 4 тыс. домов, около 16 тыс. человек остались без электричества, перекрыта федеральная трасса «Сибирь». Из зоны бедствия эвакуирован 1161 человек, пятеро погибли, двое пропали без вести.

Подробнее о последствиях удара водной стихии читайте в публикации “Ъ” «Сибирские реки вышли из берегов».