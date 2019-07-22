Приоритетные гнезда

На минувшей неделе в подмосковном Середникове прошел Форум владельцев исторических усадеб. Почему министр культуры назвал его съездом романтиков и авантюристов, выяснил «Огонек».

Константин Михайлов, главный редактор сайта «Хранители наследия»

На форум съехались и те, кто уже восстановили усадьбы и наслаждаются плодами трудов своих, и те, кто в середине или самом начале пути. Компанию им составили работники федеральных и региональных органов охраны культурного наследия, эксперты и общественные деятели. А высшую государственную поддержку олицетворяли своим участием вице-премьер правительства России Ольга Голодец и министр культуры Владимир Мединский.

Форума ждали давно и с некоторым нетерпением: на нем должны были огласить хотя бы промежуточные результаты исполнения нескольких поручений Ольги Голодец, данных зимой 2018/19 года Минкультуры и другим федеральным ведомствам, с целью создания экономических льгот и преференций инвесторам, которые рискуют вкладываться в восстановление усадебного наследия. А это, в свою очередь, должно вовлечь в процесс новых инвесторов — уже не рисковых, а просто считающих будущие доходы.

Наш ответ замкам

В последние 2–3 года усадебное наследие стало одним из явных приоритетов федерального Минкультуры. Достаточно сказать, что в национальном проекте «Культура» тема наследия, если не считать поддержки волонтеров, представлена только проектом «Возрождение исторических усадеб». Согласно нему к 2024 году для бывших дворянских и купеческих гнезд должно быть разработано 50 «инвестиционных паспортов», «включающих исторические исследования, научно-изыскательскую и техническую документацию, инженерное обследование, расчет инвестиций». Финансирование этой работы (до 500 млн рублей) планируется открыть в 2020 году.

Но это еще не все. В феврале 2018 года министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал предложение Ассоциации владельцев исторических усадеб (во главе с Михаилом Лермонтовым, восстановившим то самое Середниково) о создании Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния «Национальное наследие». Более того, как известило Минкультуры, министр согласился стать генеральным попечителем ассоциации и фонда, заметив, что их идеи «могут превратиться в масштабный национальный общественно-государственный проект».

Результатом, несомненно, стало специальное обсуждение именно усадебной тематики на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге осенью 2018 года, рабочая встреча-дискуссия Ольги Голодец с членами ассоциации и вышеупомянутый пакет поручений вице-премьера по ее итогам. Ну и само собою включение усадебной темы в нацпроект.

Почему именно на усадьбы в деле возрождения наследия Минкультуры решило сделать ставку? Возможно, потому что это весьма своеобычный пласт национальной культуры, этакого рода «наш ответ» европейским замкам и загородным дворцам.

К тому же усадьбы, расположенные вдали от мегаполисов, теоретически должны привлекать инвесторов: тот, кто восстанавливает поместье для себя, может почувствовать себя наследником высших сословий, кто для других — развивать внутренний туризм, который набирает обороты.

Обратная сторона усадебной Луны

Однако на практике все далеко не так радужно. Ассоциация владельцев исторических усадеб гордится 40 таковыми, восстановленными в последние годы за свой счет частными собственниками. Однако количество загородных усадеб в России считается тысячами (в публикациях и речах фигурируют цифры в 2 тысячи, 3 тысячи и даже 7 тысяч, а точной статистики нет). И огромное большинство их, за исключением усадеб-музеев и уцелевших ведомственных домов отдыха и санаториев, в удручающем состоянии. Основными пользователями-содержателями сохранявшихся усадебных комплексов до 1990-х годов были медицинские, социальные и культурные заведения советских промышленных предприятий, институтов, учреждений. Массовые закрытия, банкротства, перепродажи, избавление от «непрофильных активов» после 1991 года всего за одно десятилетие привели сотни и сотни усадеб в запустение. Оставшись без обитателей и охраны, усадьбы стали стремительно погибать — разрушаться, гореть, растаскиваться дачниками и окрестными жителями на стройматериалы.

В большинстве случаев сегодня гипотетический инвестор в усадебное наследие оказывается перед объектом, что называется, с отрицательной стоимостью. Полуразрушенные руины, без кровли, заваленные тоннами строительного и прочего мусора, в заросших парках. Без инженерных сетей, без дорог, в отдалении от городской цивилизации. Очень часто — с неоформленными документами собственности, кадастра и т.п.

Стоимость восстановления одного квадратного метра такого дворянского или купеческого гнезда доходит до 150 тысяч рублей. А ведь усадьбу и землю под ней еще надо купить.

Плюс масса хозяйственных ограничений и дорогостоящих мероприятий, связанных с охраной памятников (проект реставрации, историко-культурная экспертиза, лицензированные подрядчики и проч.).

Затраты — астрономические, перспективы извлечения прибыли — туманные. Несколько лет назад я сочинял книгу об «усадебных одиссеях» в современной России, объезжал восстанавливаемые усадьбы и встречался с полутора десятками их частных собственников. Большинство их были (и есть) весьма деловые и солидные люди, но, к моему удивлению, ни у кого из них не было относительно своей усадьбы четкого, расписанного по годам, месяцам и неделям, бизнес-плана, не было никаких планируемых показателей прибыли. Не сговариваясь, они рассказывали мне, что будут считать успехом хотя бы то, что усадьба после восстановления будет окупать расходы на свое текущее содержание.

Но они все равно восстанавливали свои усадьбы, тратя на них капиталы, заработанные в других сферах бизнеса. Это, безусловно, особая экономика, основанная на любви.

Именно поэтому министр культуры Владимир Мединский, открывая форум в Середникове, пошутил под одобрительный смех зала: люди, которые берутся восстанавливать усадьбы, скорее, не инвесторы, а романтики и авантюристы.

Природа современных русских денег

Есть и еще одно обстоятельство, которое нельзя не учитывать.

Бизнесмен Сергей Васильев, очень качественно восстановивший усадьбу Степановское-Волосово в Тверской области, написал однажды вот такой текст. Уж он-то знает, о чем говорит:

«Создав закрытые, за двухметровыми заборами, анклавы на Рублевке и Новой Риге, наши бизнесмены могут спокойно жить, не беспокоясь, что к ним придут с вопросом:

— Откуда твои деньги? Кто ты такой?

В "толпе" на Рублевке легко затеряться. Там сотни, а то и тысячи таких же, как ты.

Купить усадьбу — это совсем другое.

Ее не закрыть двухметровым забором. Глупо купить старые руины, 10 лет их восстанавливать, чтобы потом спрятать это за забором.

Сегодня покупка и восстановление "русской усадьбы" — вызов. Ты должен быть готов открыться перед людьми, которые живут рядом или которые завтра случайно будут проезжать мимо и спросят:

— Кто ты такой?

Усадьба — как метка, как масонская клятва, тайно данная самому себе, что теперь все будет в открытую!

Наш бизнес так не привык. 90-е и нулевые не терпели лишних слов и языков. К 10-м мы накопили большие деньги, совокупные состояния богатых людей России легко могут обеспечить восстановление всех полуразрушенных наших усадеб.

Но тут обнаружилось, что природа современных "русских" денег не приемлет открытости и публичности.

И это главное, что мешает им взяться за восстановление родной русской усадьбы».

Видимо, поэтому восстановленных частных усадеб всего 40 (эксперт и бизнесмен Дмитрий Ойнас называл однажды цифру 70, но разница не принципиальна).

И чтобы количество восстановленных частных усадеб считалось не десятками, а хотя бы сотнями, романтикам и авантюристам нужна экономическая база и система преференций от государства.

Какой будет в ближайшее время государственная помощь — прояснилось на форуме в Середникове.

Ревизия, налоги, инфраструктура

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец в своем выступлении обозначила три основных направления.

Во-первых, органам государственной власти будет дано поручение о ревизии усадебного наследия. Чтобы предлагать его частным собственникам и инвесторам, нужно знать точно, сколько усадеб заброшенных, сколько в неудовлетворительном состоянии.

Во-вторых, «тема налогов не завершена»: собственники памятников федерального значения, например, по закону освобождены от налогов на это имущество, памятников регионального значения — нет. В чем логика — непонятно.

В-третьих, инфраструктура. Люди восстанавливают усадьбы, а вот дороги, сети, вода, электричество — «это наше дело».

Затем министр культуры Владимир Мединский рассказал усадьбовладельцам, каких экономических преференций для них добилось и добивается — в нелегких дискуссиях с профильными ведомствами — министерство.

Минкультуры настаивало, чтобы земля под усадьбами продавалась инвесторам либо за рубль, как усадебные здания, либо со значительной скидкой от кадастровой стоимости. За рубль Минэкономики не согласно, но не против скидок, вплоть до 0,01 процента от кадастровой стоимости земли. Согласовательные процедуры продолжаются.

Подготовлен и согласовывается проект постановления правительства, по которому инвесторы восстановления городских усадеб-памятников могут вернуть потраченное в виде снижения вдвое стоимости арендной платы.

Министерством подготовлены законопроекты, уравнивающие в правах на нулевой налог на имущество собственников памятников федерального и регионального значения. Аналогично предлагается освободить от этого налога физических лиц — собственников памятников. Другой законопроект предполагает значительное уменьшение налогов на прибыль для инвесторов в культурное наследие. Еще один предлагает освободить собственников памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, от налога на земельные участки, на которых они расположены, на 7 лет, на период восстановления. Есть и законопроект об имущественном вычете в налогооблагаемой базе для покупающих памятники под восстановление. Есть также законопроекты о льготном кредитовании инвесторов в наследие, о компенсации им затрат на реставрацию. По ним также идут согласовательные дискуссии с Минфином РФ.

Представители регионов соглашались с министерством в подходах, но просили дать им «федеральный импульс». Министр в ответ обещал поддержку, но советовал принимать региональные законы об экономических преференциях инвесторам в наследие.

В регионах сейчас подбирают усадьбы для включения в проект «Возрождение исторических усадеб» — те, что можно приватизировать на льготных условиях. Пока что подобрано около 75, ожидается вдвое больше. На коллегии Минкультуры 3 июня 2019 года было принято решение перенаправить часть средств, выделяемых на усадьбы по нацпроекту «Культура», в регионы — для подготовки необходимых по закону для приватизации усадеб за рубль эскизных проектов реставрации. Председатель Ассоциации владельцев исторических усадеб Михаил Лермонтов сказал «Огоньку», что считает эту меру существенной помощью будущим инвесторам, избавляющей их от необходимости самим заказывать и разрабатывать эти проекты. По мнению Лермонтова, в целом проект позволит до 2024 года вовлечь в восстановление усадеб до 10 млрд рублей частных инвестиций.

Универсальные рецепты

В дискуссии, естественно, поучаствовали и сами усадьбовладельцы. Весьма перспективное предложение внес Алексей Шкрапкин, успешно восстанавливающий усадьбу Скорняково в Липецкой области. На восстановление усадебных и иных памятников в сельской местности и малых городах он предложил направить немалые средства, выделяемые госбюджетом на создание новых культурных и социальных центров. «Зачем дорогостоящее новое строительство, если для этих целей можно приспособить пустующие сельские и городские усадьбы, а также заброшенные фабрики, которые есть практически в каждом городе? — спросил Шкрапкин.— Дайте федеральную рекомендацию».

А Владимир Мединский в своей речи упомянул, что министерство отказалось от идеи особо выделить памятники усадебного наследия в действующем федеральном законе и новых законопроектах.

После дискуссии я спросил министра: значит ли это, что предлагаемые министерством экономические и налоговые реформы и преференции, если их удастся пробить, станут универсальным рецептом для спасения и привлечения частных инвестиций для всех памятников, не только усадебных?

Министр подтвердил.

Дискуссии на усадебную тему будут продолжены осенью 2019 года на следующем Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Надеюсь, мы услышим наконец, что экономические федеральные ведомства согласились со всеми льготными предложениями для инвесторов в культурное наследие.