Светлана Ромашина, синхронистка

Золотое соло

На чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу россиянка Светлана Ромашина завоевала золото в сольной произвольной программы. Для 29-летней спортсменки это 20-я по счету высшая награда, завоеванная на мировых чемпионатах,— благодаря этому она стала самой титулованной синхронисткой в истории мирового первенства. Прежний рекорд принадлежал нашей соотечественнице Наталье Ищенко — обладательнице 19 золотых медалей, выигранных на чемпионатах мира. Ищенко завершила спортивную карьеру два года назад, а до этого была напарницей Ромашиной, среди прочего они в дуэте выиграли олимпийское золото в 2012 году.

Светлана Ромашина пришла в синхронное плавание, когда ей было девять. В 15 лет попала в российскую сборную. В карьере синхронистки нет ни одного турнира на уровне чемпионата Европы, мира и Олимпийских игр, где бы она потерпела поражение. Ромашина — 5-кратная олимпийская чемпионка. И теперь планирует увеличить число побед, приняв участие в Олимпиаде-2020, которая пройдет в Токио. Впрочем, и нынешнее золото на чемпионате мира для нее значимая награда: по словам самой спортсменки, не потому, что теперь она рекордсменка, а потому, что она первая для Ромашиной, вернувшейся на крупные соревнования после декрета. «Поняла, что есть порох в пороховницах... Довольна, что так отработала, так как тренировочный процесс давался нелегко»,— заявила после победы наша спортсменка.

Мария Портнягина