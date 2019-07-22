Оксана Воеводина, «Мисс Москва – 2015»

Султана мало

История Оксаны Воеводиной, обладательницы титула «Мисс Москва», вышедшей в прошлом году замуж за малайзийского короля Мухаммада V, началась как сказка о принцессе, а обернулась трагикомедией: местная пресса всю минувшую неделю то разводила супругов, то публиковала опровержения...В своем Instagram-аккаунте Воеводина рассказывает о судьбоносной встрече: как однажды они с королем познакомились на званом вечере в Европе и влюбились друг в друга с первого взгляда. Роскошная свадьба состоялась в подмосковной Барвихе в ноябре 2018-го — и стала светской сенсацией. Невесте, наряженной в платье от Валентина Юдашкина, было 26, жениху — 49 (он уже был женат, но десять лет как жил в разводе). Ради замужества Воеводина приняла ислам и изменила имя на Рихана Петра. Впрочем, королевой Малайзии она стать не могла — этого титула может удостоиться лишь коренная жительница страны.

К тому же через два месяца, в январе 2019-го, Мухаммад V, королевская каденция которого должна была закончиться только пару лет спустя (пребывание на троне в Малайзии ротируется между главами султанатов), добровольно отрекся, и начали плодиться слухи, будто брак дал трещину. Потом они вроде улеглись, но вот на минувшей неделе возникли снова — после поста Оксаны (точнее уже Риханы) в Instagram. «В мае 2019 года у нас родился сын — по воле Всевышнего, Наследный Принц Султаната Келантан и будущий король Малайзии»,— написала она, поделившись деталями семейной жизни (беременность была сложной, рожала в Москве, где живет и сейчас — с ребенком, мамой и охраной в загородном доме). Заявку на трон для новорожденного принца в патриархальной Малайзии прежде не выставляли публично. Как результат — новый раунд разговоров о разводе. В качестве поведенческой терапии?

Мария Портнягина