Новак Джокович, первая ракетка мира

Вкус корта

Главная новость Уимблдонского турнира в этом году отнюдь не победа сербского теннисиста Новака Джоковича над давним соперником швейцарцем Роджером Федерером, а довольно странные пищевые пристрастия обладателя «золотого» приза. Первое, что сделал 32-летний спортсмен после пяти часов напряженных прыжков и мощных взмахов ракеткой,— съел траву. Присел на корточки, отщипнул пару зеленых стеблей под ногами и с безмятежным видом отправил их в рот. На глазах у 15-тысячной толпы! Ритуал теннисист проделал не впервые, но только в этом году решился открыть тайну своего поступка. «Я просто люблю траву! Всегда хотел выиграть именно Уимблдон. И в 2011-м, перед финалом, как раз перед тем как осуществить эту мечту, я подумал: что бы мне такого сделать, если я выиграю? Обязательно нужно что-то особенное. Идей было немного, и я просто решил съесть траву. Так и повелось»,— признался 32-летний спортсмен.

16-кратный победитель турниров Большого шлема давно придерживается вегетарианства. Поэтому для него поедание зелени — дело вполне естественное. Особенно если учесть, что травяное покрытие уимблдонских площадок — на 100% злаковые травы. Теннисист не единственный, кто ими лакомится: семена привлекают на корты стаи голубей. Джоковича это ничуть не смущает. Он вообще любитель привлечь внимание публики не только спортивными достижениями, но и эффектными пиар-акциями. Снимается в музыкальных клипах, часто появляется в ТВ-шоу и даже успел засветиться на почтовых марках.

Ганна Курак