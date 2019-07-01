Специализация территорий оказалась слишком пространной

Сотрудники Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ Высшей школы экономики (ВШЭ) выявили, что включенный в Стратегию пространственного развития РФ (СПР) перечень экономических специализаций регионов, разработанный по методике Минэкономики, реальных различий между ними не отражает. Таковы выводы исследования «Фокусировка региональной промышленной политики через отраслевую специализацию» Евгения Куценко, Василия Абашкина и Екатерины Исланкиной, опубликованного в журнале «Вопросы экономики». Так, в СПР 30% самых распространенных специализаций указаны характерными для 71% регионов, однако, по подсчетам ВШЭ, они объективно обнаруживаются лишь в 29% субъектов РФ (см. график). Подтверждает усредненный подход к определению специализаций в стратегии и то, что среднее число специализаций регионов, названных в СПР центрами экономического роста (без учета Москвы, для которой специализации не определены), не превышает 23 — примерно столько же их фиксируется и на менее экономически развитых территориях. Например, Республика Бурятия имеет одинаковое с Санкт-Петербургом число специализаций (14), хотя последний, по данным ВШЭ, оказался лидером по реальному набору экономически значимых отраслей (42 по состоянию на 2015 год).

Определенные Минэкономики специализации регионов — прежде всего традиционные промышленные виды деятельности. При этом, как отмечают эксперты ВШЭ, необходимо в число приоритетов регионального развития включить и такие секторы, как интеллектуальные услуги, креативные и культурные индустрии, однако сейчас они сильно недооценены. Так, в России эти сферы развиваются в основном в Москве и Санкт-Петербурге — доля креативного сектора в ВРП этих городов составляет более 5%, а в остальных крупных регионах отмечаются лишь отдельные инициативы. Неохотное развитие региональной специализации вокруг интеллектуальных и креативных индустрий в ВШЭ объясняют, в частности, неразвитостью механизмов их поддержки и дотационным восприятием сферы культуры, а также отсутствием объективных сведений о потенциале экономики знаний в регионах. «В то же время европейский опыт свидетельствует о сильной связи между концентрацией интеллектуальных услуг в регионах и уровнем развития экономики и инноваций»,— отмечают эксперты, ссылаясь на успешные кейсы Лондона (финансовый кластер), Бильбао (культурный кластер) и Барселоны (кластер видеоигр).

Евгения Крючкова