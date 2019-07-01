Управляющий ООО «Бриг-Девелопмент» нашел еще имущества на 73 млн руб

Конкурсный управляющий ООО «Бриг-Девелопмент» Сергей Леваков опубликовал новые данные об обнаруженном им имуществе компании.

Общая стоимость вновь обнаруженных средств ООО, согласно документу, составила 73 млн руб. В список вошли: личное авто (BMW X5 4. 4i) совладельца ООО Тимура Гатуллина, помещения в бизнес-центрах на ул. Ленина, 50 ( помещения на 1, 5, 6, 7, 8, 14, 15 этажах общей площадью 2,6 тыс. кв. м.) и ул. Клары Цеткин, 10 (8 и 9 этаж нежилого помещения общей площадью 2,1 тыс. кв. м.)

Ранее управляющий ООО выставил на торги имущество стоимостью 166 млн руб. – также нежилые помещения на ул. Ленина, 50 и ул. Клары Цеткин, 10. Активы находятся в залоге у АКБ «Фора-Банк». Имущество было поделено на три лота. В первый лот начальной стоимостью 93,7 млн руб. вошли семь помещений общей площадью 2,6 тыс. кв. м и доля в праве на земельный участок площадью 3,5 тыс. кв. м на Ленина, 50. Стартовая цена второго лота составила 35,9 млн руб., это помещение на Клары Цеткин, 10 площадью 1 тыс. кв. м. Еще одно помещение практически такой же площади по этому же адресу было выставлено на продажу с начальной стоимостью 36,6 млн руб. Торги прошли 29 июня, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

ООО «Бриг-Девеломпент» развивал проекты в недвижимости группы «Витус» после раздела бизнеса этой группы, который произошел в 2012 году. Тогда часть активов перешла к бывшим совладельцам «Витуса» Сергею Бровцеву и Тимуру Гатауллину, которые учредили Custom Capital. Двумя ключевыми направлениями развития группы были заявлены инвестиции и девелопмент. Они развивались под разными брендами: Custom Capital — для продвижения на финансовых рынках.

В этом году арбитражный суд Пермского края признал банкротами ООО «Бриг-Девелопмент» и ООО «Кастом Кэпитал Групп». С заявлением о несостоятельности обеих компаний в прошлом году обратился «Фора-Банк». У холдинга Custom Capital в банке была открыта кредитная линия с лимитом выдачи 134 млн руб. В феврале прошлого года «Фора-Банк» направил заемщику требование о полном досрочном возврате кредита в связи ухудшением финансового состояния холдинга и с тем, что на его имущество, являющееся залогом по кредиту, был наложен арест. Однако требования не были исполнены, кредитное учреждение подало заявление о банкротстве компаний. Задолженность перед банком составляла 140 млн руб.