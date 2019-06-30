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15:12
Путин подписал закон о приостановлении ДРСМД
17:35
Европейский университет получил положительное заключение об аккредитации
17:16
Парк Интернационалистов благоустроят
17:12
Доля Петербурга на рынке инвестиций в недвижимость снизилась на 17%
16:54
Комитет по контролю за имуществом выявил незаконную мечеть в Красносельском районе
16:47
Тральщик «Анатолий Шлемов» будет заложен 12 июля
16:04
Открыт для движения новый участок трассы М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
15:49
На Литейном мосту появится новая автоматизированная система контроля разводки
15:39
Морской порт Санкт-Петербург обязали изменить места погрузо-разгрузочных работ с нефтекоксом
15:35
Смольный планирует заработать на приватизации городского имущества более 6 млрд рублей
15:18
Возбуждено уголовное дело по факту нападения на участников рейда против незаконной торговли в Петербурге
14:58
Петербуржцы избавляются от старых дач
14:41
Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко пройдут в Петербурге 18 июля
14:23
«Ароматный мир» заплатит штраф за рекламу алкоголя около детской площадки
13:53
Смольный и «БФА-Девелопмент» попишут меморандум о завершении долгостроя в Шувалово
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КВАРТИРНИК «ВРЕМЯ ЛЕГЕНД» №12
10 апреля 2019 года дуэт «Частный случай» выступил на музыкальном квартирнике ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге
«Твердые знаки»
Вручение ежегодной премии
Подробно
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
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Примечательные моменты Экономического форума, пикеты в поддержку Ивана Голунова, туристы в высокий сезон, выставки и праздники, праздники, праздники в галерее “Ъ-СПб”
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
30.06.2019, 19:43
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Лучшие фото июня
Примечательные моменты Экономического форума, пикеты в поддержку Ивана Голунова, туристы в высокий сезон, выставки и праздники,
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Пятнадцатый раз в истории XXI века в акваторию Невы вошел бриг с алыми парусами. Название парусника и в этот раз не "Секрет" -
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Акция в поддержку Ивана Голунова в Петербурге прошла без задержаний
В Петербурге прошел флешмоб в поддержку Ивана Голунова, организованный журналистами Санкт-Петербурга
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В условиях высокой конкуренции банкам необходимы digital-технологии.
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Огонёк
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
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