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ХХIII Петербургский международный экономический форум. Уборщик на фоне надписи "Россия расширяется".

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Лучшие фото июня

Примечательные моменты Экономического форума, пикеты в поддержку Ивана Голунова, туристы в высокий сезон, выставки и праздники, праздники, праздники в галерее “Ъ-СПб”

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