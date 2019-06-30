Deutsche Bank собирается сократить до 20 тысяч сотрудников

Руководство Deutsche Bank рассматривает возможность сокращения 15–20 тыс. сотрудников, об этом сообщили газеты Handelsblatt и The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Сокращения должны затронуть в первую очередь инвестиционное подразделение банка, а также американское подразделение и подразделения по торговле акциями и государственными облигациями за пределами Европы.

Если такие сокращения состоятся, они затронут от 16% до 22% сотрудников — на конец первого квартала в банке работали 91,5 тыс. человек. Еще в конце мая генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Зевинг говорил на ежегодном собрании акционеров о предстоящих «жестких сокращениях», особенно в подразделении по инвестбанкингу, дела у которого в последние годы идут плохо. В прошлом году Deutsche Bank уже сократил 7 тыс. сотрудников.

Ожидается, что сокращения будут происходить в течение года. Пока вопрос о них продолжает обсуждаться руководством банка. В Deutsche Bank отказались комментировать информацию о возможных сокращениях, ранее банк заявлял, что детали о программе реструктуризации он сообщит 24 июля, когда будет опубликована отчетность за второй квартал.

Яна Рождественская