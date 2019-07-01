Макс Ферстаппен протолкался вперед

Воскресная гонка на Гран-при Австрии получилась захватывающей — с интригой, обгонами, неожиданными поворотами сюжета. И в качестве вишенки на торте борьбой за первое место между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, завершившейся в пользу последнего благодаря жесткому обгону на последних кругах. Ну а Льюис Хэмилтон, который в этом сезоне лишь дважды не выигрывал Гран-при, молодежи не мешал и был лишь пятым. Но он не очень расстроился. Ведь на его шансах на титул исход австрийской гонки практически никак не отразится.
Самым актуальным вопросом в «Формуле-1» в последнее время является тот, на который уже много лет ищут ответа в России,— «Что делать?». Возник он как реакция на, безусловно, похвальное, но все же чрезмерное преимущество команды Mercedes. Все восемь гонок, прошедших пока в нынешнем сезоне, завершились победами ее гонщиков. Шесть раз первым был Льюис Хэмилтон, дважды — Валттери Боттас. В результате даже самые отчаянные фаны Ferrari вынуждены привыкать к мысли, что Себастьяну Феттелю не удастся удержать Хэмилтона от завоевания шестого титула.
Рецепты решения «проблемы» Mercedes оригинальностью не блещут. Все это уже было в начале века, когда Михаэль Шумахер штамповал свои титулы: и призывы ограничить бюджеты, и идеи об упрощении технического регламента, и даже предложение навешивать на очень уж быстрые машины балласт. Последнее в этот раз высказал не кто-нибудь, а бывший босс боссов «Формулы-1» Берни Экклстоун. В эпоху Шумахера реальных административных шагов, направленных на ликвидацию его гегемонии, предпринято не было. Но кто знает, может, после австрийской гонки, получившейся если не эталонной, то очень близкой к таковой, владельцы «Формулы-1» из Liberty Media услышат Экклстоуна и действительно решатся на искусственную стимуляцию конкуренции.
Ведь в Австрии, где у Mercedes дела не задались, поскольку силовая установка машин перегревалась, было прекрасно почти все. Великолепен был новичок Ferrari Шарль Леклер, которому не просто так прочат лавры будущей звезды «Формулы-1». Очень неплох был Себастьян Феттель, который даже после провальной (по техническим причинам) квалификации быстро вклинился в борьбу за подиум.
Боссы «Скудерии» теперь кого-нибудь непременно накажут, но надо признать, что ляп красной бригады гонку украсил. Хотелось бы, чтобы свое слово в этой гонке сказал и Даниил Квят, но он финишировал только 17-м.
Ну а вне конкуренции был Макс Ферстаппен. Не в привычном для «Формулы-1» стиле, предусматривающем, что гонщик, раз оказавшись впереди, просто штампует круги. Нет, лидер Red Bull, которого и уважают, и ругают за отчаянную, с нотками безумия, манеру вождения, поступил иначе. Начал он с провального, вызванного капризами техники старта, отбросившего его в конец первой десятки. Продолжил упорным восстановлением позиций. А закончил 22 суперкругами, по ходу которых пали и Феттель, и Боттас. Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее. А за три круга до финиша, когда гонщики сцепились в битве за лидерство, Ферстаппен так отчаянно пошел вперед, что пихнул соперника на обочину. Момент был неоднозначный, удостоившийся особого рассмотрения стюардами, решение которых в этом сезоне уже влияло на определение победителя (в Канаде стюарды выписали пятисекундный штраф Феттелю, и в итоге первым в протоколе оказался Хэмилтон). К радости австрийской публики, победу лидера Red Bull, первую в этом сезоне и шестую в карьере, отменять не стали. Иное просто испортило бы впечатление от столь захватывающей гонки.
1 (2). Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:22.01,822. 2 (1). Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — отставание 2,724. 3 (3). Валттери Боттас (Финляндия, Mercedes) — 18,960. 4 (9). Себастьян Феттель (Германия, Ferrari) — 19,610. 5 (4). Льюис Хэмилтон (Великобритания, Mercedes) — 22,805. 6 (5). Ландо Норрис (McLaren, Великобритания) — 1 круг. 7 (8). Пьер Гасли (Франция, Red Bull) — 1. 8 (19). Карлос Сайнс (Испания, McLaren) — 1. 9 (6). Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1. 10 (7). Антони Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1… 17 (16). Даниил Квят (Россия, Toro Rosso) — 1.
В скобках — позиция на стартовой решетке.
Чемпионат пилотов
1. Хэмилтон — 197 очков. 2. Боттас — 166. 3. Ферстаппен — 126. 4. Феттель — 123. 5. Леклер — 105. 6. Гасли — 43. 7. Сайнс — 30. 8. Норрис — 22. 9. Райкконен — 21. 10. Дэниел Риккардо (Австралия, Renault) — 16… 14. Квят — 10.
Кубок конструкторов
1. Mercedes — 363 очка. 2. Ferrari — 228. 3. Red Bull — 169. 4. McLaren — 52. 5. Renault — 32. 6. Alfa Romeo — 22. 7. Racing Point — 19. 8. Toro Rosso — 17. 9. Haas — 16.
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