Макс Ферстаппен протолкался вперед

Воскресная гонка на Гран-при Австрии получилась захватывающей — с интригой, обгонами, неожиданными поворотами сюжета. И в качестве вишенки на торте борьбой за первое место между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном, завершившейся в пользу последнего благодаря жесткому обгону на последних кругах. Ну а Льюис Хэмилтон, который в этом сезоне лишь дважды не выигрывал Гран-при, молодежи не мешал и был лишь пятым. Но он не очень расстроился. Ведь на его шансах на титул исход австрийской гонки практически никак не отразится.

Самым актуальным вопросом в «Формуле-1» в последнее время является тот, на который уже много лет ищут ответа в России,— «Что делать?». Возник он как реакция на, безусловно, похвальное, но все же чрезмерное преимущество команды Mercedes. Все восемь гонок, прошедших пока в нынешнем сезоне, завершились победами ее гонщиков. Шесть раз первым был Льюис Хэмилтон, дважды — Валттери Боттас. В результате даже самые отчаянные фаны Ferrari вынуждены привыкать к мысли, что Себастьяну Феттелю не удастся удержать Хэмилтона от завоевания шестого титула.

Рецепты решения «проблемы» Mercedes оригинальностью не блещут. Все это уже было в начале века, когда Михаэль Шумахер штамповал свои титулы: и призывы ограничить бюджеты, и идеи об упрощении технического регламента, и даже предложение навешивать на очень уж быстрые машины балласт. Последнее в этот раз высказал не кто-нибудь, а бывший босс боссов «Формулы-1» Берни Экклстоун. В эпоху Шумахера реальных административных шагов, направленных на ликвидацию его гегемонии, предпринято не было. Но кто знает, может, после австрийской гонки, получившейся если не эталонной, то очень близкой к таковой, владельцы «Формулы-1» из Liberty Media услышат Экклстоуна и действительно решатся на искусственную стимуляцию конкуренции.

Ведь в Австрии, где у Mercedes дела не задались, поскольку силовая установка машин перегревалась, было прекрасно почти все. Великолепен был новичок Ferrari Шарль Леклер, которому не просто так прочат лавры будущей звезды «Формулы-1». Очень неплох был Себастьян Феттель, который даже после провальной (по техническим причинам) квалификации быстро вклинился в борьбу за подиум.

Неповторимы были даже механики Ferrari, проспавшие заезд немца на пит-стопе и выбежавшие к нему с грацией сотрудников московского шиномонтажа в сезон смены резины.

Боссы «Скудерии» теперь кого-нибудь непременно накажут, но надо признать, что ляп красной бригады гонку украсил. Хотелось бы, чтобы свое слово в этой гонке сказал и Даниил Квят, но он финишировал только 17-м.

Ну а вне конкуренции был Макс Ферстаппен. Не в привычном для «Формулы-1» стиле, предусматривающем, что гонщик, раз оказавшись впереди, просто штампует круги. Нет, лидер Red Bull, которого и уважают, и ругают за отчаянную, с нотками безумия, манеру вождения, поступил иначе. Начал он с провального, вызванного капризами техники старта, отбросившего его в конец первой десятки. Продолжил упорным восстановлением позиций. А закончил 22 суперкругами, по ходу которых пали и Феттель, и Боттас. Для полного счастья оставалось обогнать только Леклера, летевшего к первой в своей карьере победе. Только Ферстаппен летел еще быстрее. А за три круга до финиша, когда гонщики сцепились в битве за лидерство, Ферстаппен так отчаянно пошел вперед, что пихнул соперника на обочину. Момент был неоднозначный, удостоившийся особого рассмотрения стюардами, решение которых в этом сезоне уже влияло на определение победителя (в Канаде стюарды выписали пятисекундный штраф Феттелю, и в итоге первым в протоколе оказался Хэмилтон). К радости австрийской публики, победу лидера Red Bull, первую в этом сезоне и шестую в карьере, отменять не стали. Иное просто испортило бы впечатление от столь захватывающей гонки.

Александр Петров