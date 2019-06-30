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Комитет Рады рассмотрит отставку главы МИД Украины 1 июля

Комитет Верховной рады Украины по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина в понедельник, 1 июля. Об этом журналистам сообщила глава комитета Анна Гопко, передает «Громадское».

Комитет рассмотрит назначение Вадима Пристайко на должность главы МИД Украины. Депутаты также обсудят ситуацию в Парламентской ассамблее Совета Европы.

О том, что господин Климкин написал заявление об отставке, стало известно в середине мая. Тогда министр сообщил, что у него создана команда, с которой он планирует баллотироваться в Верховную раду.

Подробнее о кадровых перестановках читайте в публикации “Ъ” «На Украине наступил сезон отставок».

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