Дональд Трамп шагнул в историю

Глава США Дональд Трамп первым из американских президентов ступил на территорию Северной Кореи. 30 июня лидеры двух стран провели незапланированную встречу в демилитаризованной зоне на границе двух Корей. Дональд Трамп находится с официальным визитом в Сеуле, он еще несколько месяцев назад планировал посещение приграничной зоны, но только накануне ему пришла в голову идея пригласить на встречу Ким Чен Ына. Главы двух стран тепло поприветствовали друг друга, пожали руки, после чего лидер КНДР пригласил президента США символически пройти на территорию Северной Кореи. Трамп пересек демаркационную линию, сфотографировался с северокорейским лидером и стал первым в истории американским президентом, который зашел на территорию КНДР. Затем уже Ким Чен Ын перешел с Трампом на южную сторону, где их встретил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Дональд Трамп назвал произошедшее «великой честью». Все ведущие мировые телеканалы вели прямую трансляцию.

Глава Северной Кореи заявил, что переход Дональда Трампа через границу имеет большое символическое значение. По его словам, визит американского президента отражает стремление стран к лучшему будущему. Ким Чен Ын также отметил, что узнал из интернета о желании Трампа встретиться, и очень этому удивился: «Эта встреча, конечно, для меня была очень неожиданной. 29 июня СМИ написали, что вы хотите со мной встретиться.

Мне кажется, что встреча в этом месте символизирует прощание с враждебным прошлым и взгляд на позитивное будущее.

Это пример для всего мира. У нас с президентом Трампом прекрасные отношения. Если бы их не было, эта встреча не состоялась бы так быстро. Я верю, что мы сможем многого достичь и преодолеть все разногласия. То, что мы смогли встретиться здесь, — это особенный момент, я бы сказал, исторический».

Вместо 15 мин двусторонние переговоры продлились 50 мин. Историческая встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа поможет странам преодолеть разногласия, считает заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов: «Конечно, если сравнивать ситуацию с 2017 годом, когда действительно пахло войной на Корейском полуострове, то сейчас ситуация принципиально иная и вселяет сдержанный оптимизм в плане перспективы переговоров США и КНДР. Северная Корея говорила, что нужны параллельные движения, что должны быть уступки с обеих сторон, взаимные шаги, поэтапное движение к ядерному разоружению, которое будет сопровождаться смягчением санкций и прогрессом по другим направлениям двусторонних отношений. Серьезный импульс этому процессу, безусловно, придан, хотя консерваторы в администрации Трампа стоят на жестких и непоколебимых позициях — все или ничего. Президент же Южной Кореи Мун Чжэ Ин безусловно находится в большом выигрыше, я бы сказал, в заслуженном. Он постоянно прилагал усилия для возобновления американо-северокорейского диалога. Конечно, это усилит позиции Мун Чжэ Ина и покажет южнокорейской общественности полезность и обоснованность курса на примирение с КНДР и усиление диалога с США».

Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Алексей Арбатов не столь оптимистичен. Он считает, что встреча лидеров в демилитаризованной зоне — это исключительно показательное выступление, и принципиальная позиция сторон по вопросам ядерного разоружения и санкционного режима не поменяется: «Это очередная абсолютно пустая с точки зрения содержания пиар-акция, просто потому что главные противоречия остаются неразрешимыми. США и Северная Корея диаметрально противоположны по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова. В отсутствие этого содержания все заменяется буффонадой — пришел, пересек черту — это важно, эффектно, но за этим ничего не последует.

Внешняя политика — это подготовка и заключение международных договоров и соглашений, когда этого нет, то все заменяется пиар-акциями.

Шансы на то, чтобы что-то поменялось всегда существуют, если есть желание договориться. Но нужно понимать, что то, чего хотят в США — ликвидации ядерного оружия, всей инфраструктуры, промышленности, испытаний, полигонов — это нечто беспрецедентное, такого в мировой истории никогда еще не было. Был только один случай, когда государство отказалось от ядерного оружия — ЮАР в 1992 году, но это стало следствием смены режима. В данном случае об этом речи не идет. Северная Корея ценит свое ядерное оружие как гарантию стабильности политического устройства страны. Речь может идти о каких-то частичных шагах, но поскольку, это вопрос беспрецедентный это займет многие годы».

В ходе встречи Трамп отметил, что готов предложить северокорейскому коллеге приехать в США: «Я приглашу его в Белый дом прямо сейчас». В свою очередь, Ким Чен Ын позвал Трампа в Пхеньян.

Илья Сизов