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В Екатеринбурге наблюдаются перебои со связью у клиентов компании «Инсис»

Из-за аварии у свердловского оператора связи «Инсис» наблюдаются перебои в работе сервисов в некоторых районах Екатеринбурга. Как сообщил оператор в официальном сообществе «ВКонтакте», сейчас «идут восстановительные работы». «Мы стараемся сделать все возможное, чтобы связь появилась в ближайшее время. По окончании работ клиентам придет СМС», — говорится в сообщении.

Интернет-провайдер «Инсис» работает в Свердловской области с 1999 года. Помимо Екатеринбурга он развивается в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском. Компания включает 80 тыс. абонентов, в ее команде работает 300 специалистов.

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