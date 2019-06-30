На водоемах Свердловской области за май-июнь утонули 15 человек

В Свердловской области за май-июнь на водоемах утонули 15 человек, пять из которых — дети. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, все дети находились у воды без присмотра взрослых. «Сегодня для безопасного отдыха в регионе открыт только один пляж в Новоуральске, где можно отдыхать безопасно. Купание в других местах опасно для жизни и здоровья», — сообщили в пресс-службе региональной МЧС. В связи с этим в летние выходные дни спасатели усиливают патрулирование прибрежных территорий, чтобы предупредить население об опасности.