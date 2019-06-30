Ждун становится дорогим удовольствием

Российский владелец прав на бренд «Ждуна» группа компаний CD Land подала иск в Арбитражный суд Московской области к интернет-магазину Wildberries. Истец хочет отсудить 5,2 млн руб. Суть претензий изложил президент группы компаний CD Land Юрий Цейтлин.

«Во-первых, им в принципе не давали права ничего продавать. Во-вторых, мы сделали контрольную закупку, которая подтверждает наличие контрафактного распространения, то есть нарушено и право распространения, и сама продукция оказалась нелегальной. Поэтому мы защищаем свои авторские права на художественное произведение “Ждун”. Кроме того, коллеги с Wildberries не имеют права продажи в интернете, никто им таких лицензий не выдавал. Может быть, мы и придем к мировому соглашению, хотя, судя по комментариям, компания хочет это решать в судебном правовом поле», — отметил Цейтлин.

Wildberries предоставила письменное объяснение своей позиции. Руководитель пресс-службы интернет-магазина Валерий Прокопьев в ответ на запрос «Ъ FM» сообщил, что компания готова оспаривать иск: «Мы не согласны с предъявленными претензиями и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке — со стороны компании не было виновного нарушения исключительных имущественных прав на образ “Ждуна”».

Предварительное заседание по делу намечено на вторую половину июля. Свое мнение о том, как могут развиваться события и у какой из сторон больше шансов в суде, высказал адвокат Тимур Маршани: «На самом деле перспективы для правообладателя очень хорошие. Без его согласия какое-то дальнейшее коммерческое использование грозит требованиями имущественного характера.

Условия применения конкретных санкций будут связаны с ущербом из-за незаконного, несанкционирванного и несогласованного использования товарного знака».

Ранее компания CD Land уже подавала иски о несанкционированном использовании бренда« Ждун», в том числе против хоккейного клуба «Спартак» и «Почты России». В настоящий момент, по данным главы компании Юрия Цейтлина, в производстве находятся порядка 50 аналогичных дел, каждое из которых содержит исковые требования от 500 тыс. до 5 млн руб.

Николай Долгополов