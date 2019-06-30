В Иерусалиме задержали палестинского министра

Израильские полицейские задержали палестинского министра по делам Иерусалима Фади аль-Хидми (Fadi al-Hadmi), сообщает палестинское агентство Wafa. В его доме также прошел обыск.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов пришли в дом чиновника поздно ночью. Перед задержанием, точная причина которого пока неизвестна, у министра отобрали мобильный телефон.

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе потребовал немедленно освободить министра. Он призвал мировое сообщество и Евросоюз оказать давление на Израиль и осудить действия, которые происходят в Иерусалиме.

Израильские полицейские проводят рейды в районах Западного берега реки Иордан, чтобы обнаружить людей, которые якобы причастны к террористической деятельности со стороны Палестины. В последние несколько месяцев, в частности, неоднократно задерживали экс-министр по делам Иерусалима Аднана Хуссейни (Adnan Husseini).

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