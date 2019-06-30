Сбербанк будет работать в выходные, чтобы открыть избирательные счета опаздывающим кандидатам

Сбербанк согласился помочь кандидатам в муниципальные депутаты в Санкт-Петербурге. Для этого двери ряда его отделений открыты в субботу и воскресенье. Речь идет о тех филиалах, где можно заводить избирательные счета. Об этом “Ъ-СПб” рассказали в пресс-службе Горизбиркома.

Принять такой режим просил председатель ГИК Виктор Миненко. Он направил соответствующее обращение 28 июня. Эта мера необходима тем кандидатам, которые не успели завести избирательные счета, в частности, из-за бездействия ряда ИКМО.

Как уточнили в Горизбиркоме, в субботу, 29 июня, работали все отделения, где открывают избирательные счета. В воскресенье работать будут один или несколько филиалов в каждом районе Петербурга.

Олег Дилимбетов