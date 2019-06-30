«Все действо — с уходом в ночь» Настя Ройзман — о Bosco Fresh Fest и «Дикой мяте»

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает о том, чем удивляли московские музыкальные фестивали.

Московским меломанам на этой неделе было нелегко. К выходным им пришлось сделать выбор из сразу двух отличных фестивалей — Bosco Fresh Fest и «Дикой мяты». Первый прошел в 29 июня на территории Московского дворца пионеров.

На четырех сценах выступили 23 исполнителя. Два главных имени в лайнапе — Джеймс Блейк и Рошин Мерфи. Среди немузыкальных активностей эвента — спектакль электротеатра «Станиславский», обучение стрельбе из лука и даже основам шелкографии. Все действо — с уходом в ночь — диджеи играли на фестивале до самого утра. Один из танцполов отвели под Silent Disco, где каждый смог потанцевать в наушниках под собственную музыку.

Тем временем на «Дикой мяте» за три дня состоятся 100 концертов. Мумий Тролль, Аквариум, Дельфин, Shortparis — перечислять можно долго. Из необычного здесь — пространство «Диафильминариум». Каждый гость сможет выбрать «картину» на свой вкус — в коллекции фестиваля сказки народов мира и советская фантастика.

Просмотры будут сопровождаться электронной музыкой. Или, к примеру, можно отправиться на осетровую или страусиную ферму и пообедать там деликатесами. В меню — черная икра, копченый осетр и блины с мясом страуса. Остается только надеяться, что столичным тусовщикам не слишком помешает непогода.