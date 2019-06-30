Спасатели нашли тело последнего из туристов, погибших в горах Алтая

Спасатели нашли тело последнего из семи туристов, которые погибли под лавиной, сошедшей в горах Алтая на Южно-Чуйском хребте. «30 июня у подножия горы Металлург на дне озера найдено тело туриста, поисковые мероприятия завершаются»,— сообщили в региональном ГУ МЧС (цитата по ТАСС).

Напомним, девять туристов из Новосибирска оказались под лавиной 6 мая. О случившемся чуть позже, 8 мая, рассказали две туристки-участницы турпохода, которым удалось спастись и дойти до населенного пункта. Спасатели нашли на месте происшествия тела пяти человек и начали вести поисковую операцию, но ее приостановили из-за опасности нового схода лавины. 28 июня поиски возобновились. Тело шестого туриста нашли в озере недалеко от горы, где сошла лавина.

Можно ли было избежать трагедии — в материале “Ъ FM” «Лавина накрыла группу туристов на Алтае».