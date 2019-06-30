Минимущества края сменило название и получило новых замминистра

Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края официально изменило название. С 25 июня, согласно данным ЕГРЮЛ, ведомство называется: Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности.

Напомним, по решению правительства края от 15 мая функции по градостроительной политике были отданы от Минстроя края в Минимущества. Вместе с этим управление градостроительной политики Минстроя перешло на работу в Минимущества.

При этом руководитель управления – замминистра края Евгений Бондчарчук уволился с должности. Новый заместитель пока не назначен.

В самом Минимущества края произошли кадровые перестановки. Замминистра Лариса Ведерникова, курировавшая земельные отношения, получил должность первого зама. Начальник управления имущества Светлана Ташкинова также стала замминистра. Еще одним замминистра является Татьяна Трубинова. Она курирует правовое управление. Вакантным остаются ставки замминистра по градостроительной деятельности и замминистра-главный архитектор.