Автосалон «Уралавтоимпорта» на Уральской продают за 45, 5 млн руб.

Имущество ООО «Юнион Трейд», находящееся в залоге АО «Банк Финсервис», выставлено на торги. По данным торговой площадки «ЭТС24», в лот вошло нежилое помещение по ул. Уральская, д. 119 площадью 1689,9 кв. м (1 и 2 этаж), а также право аренды на земельный участок общей площадью 4305 кв. м. Стартовая цена – 45 млн руб. Торги состоятся 4 июля.

В сентябре 2018 года банк по решению суда обратил взыскание на заложенное имущество «Юнион Трейд» по договору займа в размере более 86,5 млн руб. На ул. Уральская 119 размещался автосалон Citroen. Минувшей осенью из-за финансовых трудностей автохолдинг полностью свернул продажи автомобилей.