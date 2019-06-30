Йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорты в Саудовской Аравии

Йеменские повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах» атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт городах Джизан и Абха в Саудовской Аравии, сообщает телеканал Al Masirah. Ударам подверглись военные объекты и ангары, расположенные на территории аэродромов.

Позже телеканал Al Arabia подтвердил атаку со стороны Йемена. Саудовская коалиция заявила, что дроны были сбиты. «Террористы-хуситы продолжают запускать беспилотники для совершения враждебных и террористических актов, направленных против гражданских лиц и общественных объектов, но ни одна из их целей не была достигнута»,— сказал официальный представитель коалиции Турки аль-Малики.

Конфликт в Йемене начался в 2014 году, с одной стороны выступают повстанцы-хуситы движения «Ансар Аллах», с другой — йеменское правительство, к которому в 2015 году присоединилась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Арабская коалиция и «Ансар Аллах» регулярно обмениваются авиаударами.