«Интерфакс»: в Черное море вошел эсминец ВМС США Carney

Эсминец ВМС США USS Carney, пройдя пролив Босфор, вошел в акваторию Черного моря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. В настоящее время оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk корабль, идет по Черному морю в направлении Одессы.

У берегов Украины эсминец ВМС США 1 июля примет участие в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019. Ранее в Одессу уже прибыл американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma.

В ежегодных американо-украинских учениях примут участие корабли ВМС США, Украины, Болгарии, Румынии, Турции, а также Грузии. Всего в них будет задействовано около 900 военнослужащих.

Корабли стран—членов НАТО регулярно посещают черноморские порты. Так, 1 апреля в порту Одессы пришвартовались испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto — они прибыли в акваторию Черного моря для участия в маневрах PASSEX. В марте в порту Одессы были пришвартованы корабли (фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti) другого члена НАТО — Турции. Регулярны и походы американских кораблей. В январе, например, в Черном море находились ракетный эсминец Donald Cook и десантный корабль морской пехоты ВМС США Fort McHenry.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко, комментируя усиление активности НАТО в Черном море, сказал, что это не укрепит безопасность в регионе и сопряжено с дополнительными рисками.

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