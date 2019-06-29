Роспотребнадзор задержал на полчаса высадку рейса из Грузии в Домодедово

Сотрудники Роспотребнадзора досмотрели прилетевший в столичный аэропорт Домодедово из Батуми самолет, целью было выявить пассажиров с высокой температурой, общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут. В ходе мероприятий обнаружилось, что на борту был ребенок с температурой 38,0.

«Выставлен диагноз — фарингит. От госпитализации родители отказались, проследовали дальше по месту жительства»,— сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства. О задержке высадки прилетевшего из Грузии самолета ранее сообщали СМИ.