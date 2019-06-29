Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает, почему турецкие рестораны набирают популярность и на что стоит обратить внимание в заведении Аркадия Новикова.

Новый турецкий ресторан Аркадия Новикова Cihan на Новом Арбате потрясает своим размахом. Три этажа, 168 мест, плюс небольшая веранда на улице, плюс в среднесрочной перспективе панорамная веранда над рестораном на 100 посадочных мест. Выводы напрашиваются сами собой: турецкая кухня становится трендом, причем именно в таком масштабном исполнении.

Плодящиеся и размножающиеся турецкие стейк-хаусы Chef, выстреливший этой весной своим беспримесным стамбульским шиком и отменной кухней ресторан Ottoman и вот, последнее слово от Аркадия Новикова с его Cihan, как окончательный вердикт — Турция нынче в моде, на Турцию спрос.

В новом ресторане работает турецкий бренд-шеф Джихан Дениз и его команда. Очень кропотливый сервис, официанты говорят по-английски и по-турецки. Меню построено по традиционному уже для Москвы лекалу: мезе, стейки, кебабы, бургеры, донеры, лепешки пиде и лахмаджун. Особое внимание в Cihan стоит обратить на салаты, искендер кебаб из тонких ломтей запеченной говядины и баранины на тостах, пропитанных острым соусом и поданных с холодным густым йогуртом — это блюдо невероятно сытное и столь же вкусное, так что остановиться невозможно, — а также безупречное кюнефе из хрустящего теста кадаиф с начинкой из турецкого сыра и фисташек? и с шариком сливочного мороженого. Запивать всю эту тяжелую обильную еду лучше всего турецким черным чаем. Тем более что он подается к блюдам бесплатно.