В Татарстане приволжские законодатели обсудили будущее национальных проектов

27 июня состоялась очередная пленарная сессия Ассоциации законодательных органов государственной власти Приволжского федерального округа. В работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, руководители всех 14 законодательных собраний ПФО. Пермскую делегацию представил спикер Законодательного собрания Валерий Сухих. Каждый год на подобных встречах обсуждают самые насущные законодательные вопросы и делятся опытом работы в сфере законотворческой деятельности.

На состоявшемся заседании региональные парламентарии обсудили правовое регулирование отдельных вопросов в сфере местного самоуправления в рамках реализации положений майского Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров напомнил, что в течение ближайших шести лет регионы Приволжского федерального округа на реализацию национальных проектов за счет всех источников финансирования получат значительные средства. Они будут направлены в первую очередь на повышение эффективности обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок, сокращение непригодного для проживания жилищного фонда и расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, а также на благоустройство территорий и решение многих других вопросов. «В случае необходимости изменения нормативно-правовой базы нужно быть готовым к корректировке законотворческой повестки для достижения поставленных целей», – подчеркнул полпред.

В настоящее время в Прикамье созданы дополнительные возможности по расселению аварийного жилья. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной адресной программы до 2021 года предусмотрено строительство 238 тыс. кв. м, на что будет выделено почти 9 млрд рублей. Регион является одним из лидеров в стране по объему финансирования этой программы.

В крае на основе тесного взаимодействия региональных законодателей и исполнительных органов власти постоянно ведется работа по совершенствованию действующей системы обращения с ТКО. На данный момент реализуется второй этап корректировки территориальной схемы, для чего создана рабочая группа по формированию концепции развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Пермского края.

«Сегодня на регионы возлагается огромная ответственность за осуществление национальных проектов, – отметил спикер прикамского парламента Валерий Сухих. – Вопросы по реализации национальных проектов в своих регионах мы должны решать все вместе, потому что в каждом субъекте есть определенный опыт, в том числе удачный. Объединив усилия, мы получим реальную возможность движения вперед в рамках Приволжского округа и России в целом».