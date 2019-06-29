«Справедливая Россия» поддержит Алексея Текслера на выборах губернатора

Челябинское региональное отделение партии «Справедливая Россия» поддержит на выборах губернатора Челябинской области действующего врио главы региона Алексея Текслера, подавшего документы в облизбирком как самовыдвиженец. Такое решение принято сегодня на партийной конференции.

Выборы губернатора Челябинской области состоятся 8 сентября. Прием документов от желающих стать кандидатами уже окончен, заявились 14 человек. Из основных партий, помимо «Справедливой России», своего кандидата не выдвинула также «Единая Россия», она тоже поддерживает господина Текслера.