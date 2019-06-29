Реготделение ЛДПР выдвинуло кандидатов на муниципальные выборы

Сегодня состоялась конференция регионального отделения ЛДПР по выдвижению кандидатов на муниципальные выборы. Как рассказал "Ъ-Прикамье“ координатор реготделения Константин Бусовиков, всего было выдвинуто 249 кандидатов. Таким образом, были закрыты все вакантные округа.

Среди них: действующий депутат земского собрания Добрянки Марк Коробов и гендиректор медиа-агентства "Кулич" Ирина Форсюк. Они будут претендовать на мандаты депутатов думы Добрянского городского округа. Партийные интересы на выборах депутатов Нытвенского городского округа будут представлять замначальника Нытвенского отделения "Газпром газораспределение Пермь" Дмитрий Суслов, директор МУП "Теплосеть" Андрей Долгих, руководитель МУП "Комбинат Благоустройство" Александр Гуляев, а также

заммглавы администрации Нытвенского городского поселения Вадим Ощепков.

На выборы депутатов думы Красновишерского городского округа выдвинуты экс-руководитель МЧС по Красновишерску, начальник техотдела МУП "Водоканал-1" бывший депутат земсобрания Красновишерского района Николай Яборов, гендиректор "Уралдорстрой", экс-депутат земсобрания Александр Урих и его заместитель Олег Бударин, а также директор ИРЦ "Комби" Анатолий Сарвилин.

На выборы в земсобрание Пермского района партия делегировала предпринимателя и координатора местного отделения ЛДПР Свердловского района Перми Арутюна Арутюняна,

исполнительного директора Пермской краевой общественной организации «Центр современного музыкального творчества», вокалистку группы «the AIRA» Анну Айрапетян и автора проекта «Порядочный работодатель» Святослава Шурупова.

Бывший исполняющий обязанности главы Ныроба Сергей Миллер выдвинут в думу Чердынского городского округа. На довыборах в думу Соликамского городского округа партию будет представлять актер драматического театра «Бенефис» Денис Богатырев.

Из действующих депутатов либерал-демократы выдвинули Максима Рожкова (Осинский городской округ), Андрея Захарова (Чусовской городской округ) и Светлану Заворохину (Ильинский городской округ).

Напомним, в единый день голосования 8 сентября в Прикамье пройдет 23 избирательные кампании в 20 муниципалитетах и будет замещено более 350 депутатских мандатов.