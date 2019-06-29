В Москве в ночь на 30 июня перекроют центральные улицы

В связи с 12-ой Московской международной «Велоночью» 30 июня в центре столицы будет перекрыт ряд улиц, сообщает портал «Московский транспорт». В ночь на воскресенье будут перекрыты:
С 0:20 до 0:50:
- Садовое кольцо от Зубовского бульвара до Нового Арбата,
- Проточный переулок,
- Смоленская и Краснопресненская набережные.
С 0:57 до 1:15:
- улица 1905 года,
- разворот под Краснопресненским путепроводом,
- улица Сергея Макеева до Ваганьковского кладбища.
С 1:25 до 1:55:
- улица Сергея Макеева,
- Ходынская улица,
- Пресненский и Грузинский Валы,
- площадь Тверской заставы,
- 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы,
- Благовещенский и Ермолаевский переулки,
- аллея Архитектора Шехтеля,
- Большая Садовая улица до дома 10.
С 2:02 до 2:15:
- Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная улицы
- улица Садовая-Самотечная до дома 20.
С 2:22 до 2:30:
- Садовая-Самотечная, Садовая-Сухаревская улицы.
С 2:37 до 2:50:
- Садовая-Спасская и Мясницкая улицы до дома 39.
С 2:57 до 3:15:
- улица Мясницкая,
- Лубянская, Старая и Новая площади.
С 3:22 до 3:40:
- Китайгородский проезд,
- Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные,
- Соймоновский проезд,
- площадь Пречистенские ворота.
С 3:47 до 4:00: