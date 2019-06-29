30 июня, воскресенье
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В Москве в ночь на 30 июня перекроют центральные улицы

В связи с 12-ой Московской международной «Велоночью» 30 июня в центре столицы будет перекрыт ряд улиц, сообщает портал «Московский транспорт». В ночь на воскресенье будут перекрыты:

С 0:20 до 0:50:

  • Садовое кольцо от Зубовского бульвара до Нового Арбата,
  • Проточный переулок,
  • Смоленская и Краснопресненская набережные.

С 0:57 до 1:15:

  • улица 1905 года,
  • разворот под Краснопресненским путепроводом,
  • улица Сергея Макеева до Ваганьковского кладбища.

С 1:25 до 1:55:

  • улица Сергея Макеева,
  • Ходынская улица,
  • Пресненский и Грузинский Валы,
  • площадь Тверской заставы,
  • 1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы,
  • Благовещенский и Ермолаевский переулки,
  • аллея Архитектора Шехтеля,
  • Большая Садовая улица до дома 10.

С 2:02 до 2:15:

  • Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная улицы
  • улица Садовая-Самотечная до дома 20.

С 2:22 до 2:30:

  • Садовая-Самотечная, Садовая-Сухаревская улицы.

С 2:37 до 2:50:

  • Садовая-Спасская и Мясницкая улицы до дома 39.

С 2:57 до 3:15:

  • улица Мясницкая,
  • Лубянская, Старая и Новая площади.

С 3:22 до 3:40:

  • Китайгородский проезд,
  • Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные,
  • Соймоновский проезд,
  • площадь Пречистенские ворота.

С 3:47 до 4:00:

  • улица Остоженка.
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