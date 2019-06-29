В Москве в ночь на 30 июня перекроют центральные улицы

В связи с 12-ой Московской международной «Велоночью» 30 июня в центре столицы будет перекрыт ряд улиц, сообщает портал «Московский транспорт». В ночь на воскресенье будут перекрыты:

С 0:20 до 0:50:

Садовое кольцо от Зубовского бульвара до Нового Арбата,

Проточный переулок,

Смоленская и Краснопресненская набережные.

С 0:57 до 1:15:

улица 1905 года,

разворот под Краснопресненским путепроводом,

улица Сергея Макеева до Ваганьковского кладбища.

С 1:25 до 1:55:

улица Сергея Макеева,

Ходынская улица,

Пресненский и Грузинский Валы,

площадь Тверской заставы,

1-я Тверская-Ямская и Тверская улицы,

Благовещенский и Ермолаевский переулки,

аллея Архитектора Шехтеля,

Большая Садовая улица до дома 10.

С 2:02 до 2:15:

Большая Садовая, Садовая-Триумфальная, Садовая-Каретная улицы

улица Садовая-Самотечная до дома 20.

С 2:22 до 2:30:

Садовая-Самотечная, Садовая-Сухаревская улицы.

С 2:37 до 2:50:

Садовая-Спасская и Мясницкая улицы до дома 39.

С 2:57 до 3:15:

улица Мясницкая,

Лубянская, Старая и Новая площади.

С 3:22 до 3:40:

Китайгородский проезд,

Москворецкая, Кремлевская и Пречистенская набережные,

Соймоновский проезд,

площадь Пречистенские ворота.

С 3:47 до 4:00: