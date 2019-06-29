В Адлере открыт мемориал в память об авиакатастрофе Ту-154

На набережной реки Мзымта в Адлере открыт памятник пассажирам и экипажу самолета Ту-154, выполнявшего рейс в Латакию (Сирия) и потерпевшего крушение над морем 25 декабря 2016 года, сообщили “Ъ” в мэрии Сочи. В катастрофе погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а также съемочные группы трех федеральных телеканалов.

«День 25 декабря 2016 года навсегда останется в истории города Сочи черным днем. Трагедия, которая постигла пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154 над Черным морем, до сих пор не укладывается в нашем сознании. Наша страна потеряла настоящих патриотов, истинных сынов и дочерей своей Родины. Это невосполнимая утрата, которая никогда не сотрется из нашей памяти»,— приводит слова мэра Сочи Анатолия Пахомова пресс-служба администрации города.

В церемонии открытия памятника участвовали родственники погибших, представители Министерства обороны, а также властей Сирийской Арабской республики. Монумент представляет собой двухметровую стеллу в виде раскрытой книги, на страницах которой изображен самолет и перечислены имена жертв трагедии. Расходы по изготовлению памятника взяли на себя частные жертвователи, уточнили в мэрии Сочи.

Об исках родственников жертв крушения к Минобороны — в публикации “Ъ”.

Анна Перова, Краснодар