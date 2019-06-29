В Екатеринбурге во время пожара погибли три человека

Утром, 29 июня, во время пожара в расселенном двухэтажном доме по улице 8 марта в Екатеринбурге погибли три человека. Как сообщили в пресс-службе свердловского СКР, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило в 3:27. «На площади 300 кв. м сгорела кровля, повреждены перегородки и перекрытие здания», — сообщили спасатели. На месте работали шесть единиц техники и 21 спасатель. Пожар удалось ликвидировать спустя почти три часа. По данным следователей, по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению и допросу возможных очевидцев. Причины пожара выясняются.

По предварительным данным, среди погибших — мужчина и женщина. Тело третьего человека пока идентифицировать не удалось. «Дом, где произошел пожар, готовился под снос. Не исключено, что причиной возгорания могло быть неосторожное обращение с огнем, но проверяются и иные версии»,— сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.