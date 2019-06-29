Суд оштрафовал «Шемур» за нарушения при использовании недр Шемурского месторождения

Свердловский областной суд назначил ЗАО «Шемур» (входит в УГМК) штраф за нарушения при использовании недр (ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ) Шемурского месторождения медных руд. Как сообщили в пресс-службе облсуда, компании и ее гендиректору Алексею Бачурину выписаны штрафы на 300 тыс. руб. и 20 тыс. руб. соответственно.

Нарушения выявили в декабре 2018 года специалисты департамента Росприроднадзора по УрФО. «Недропользователь “Шемур” для проведения ликвидационных мероприятий сбрасывает перехваченные воды в Северную часть Шемурского карьера. Это является нарушением проекта, поскольку такие виды работ не предусмотрены», — сообщается в заключении экспертов. По их данным, в одном из разделов проекта согласована организация внутреннего склада для хранения пород руд после полной отработки Шемурского месторождения.

По инженерно-геологическим условиям, борта и дно карьера должны быть экранированы. За нарушения требований проекта департамент Росприроднадзора по УрФО выписал компании штраф в 300 тыс. руб. Ивдельский горсуд оставил постановление без изменений, позднее представители компании попытались обжаловать решение в Свердловском облсуде. Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены или изменения решения.