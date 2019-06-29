Ural music night посетили около 300 тысяч человек

Пятый фестиваль Ural music night (Уральская ночь музыки) посетили около 300 тыс. человек. На финальном гала-концерте на Октябрьской площади Екатеринбурга собрались 15 тыс. человек, сообщили организаторы.

Директор Ural music night Евгений Горенбург прокомментировал закрытие площадки у башни «Исеть» и приостановление выступления рэпера Хаски из-за давки рядом со сценой. «На прошлом фестивале подобный форсмажор на хип-хоп сцене был урегулирован. Тогда Noize MC приостановил концерт, чтобы люди слезли с крыши. Каждый хедлайнер для такой толпы – безусловный авторитет, поэтому если он попросит – люди его послушают. Мы обращались к Хаски с просьбой утихомирить толпу, однако он отказался», — сообщил господин Горенбург. Он добавил, что прервать концерт решили для того, чтобы «избежать действительно серьезных последствий». Выступление рэпера ЛСП, который должен был выйти на сцену после Хаски, также отменили.

Фестиваль Ural music night в Екатеринбурге прошел в ночь с 28 на 29 июня. На 75 площадках города выступили более 2 тыс. артистов. Хедлайнером стала группа Little Big, также на фестивале выступили Shortparis, Jazz Rausch Big Band, Иван Бессонов и группа «Эпидемия», Рита Дакота, Bohemian Bards из Чехии, группа «Запрещенные барабанщики», британские инди-рок группы The Assist и Riscas и другие. В 2018 году мероприятие посетили 200 тыс. человек.