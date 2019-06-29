Новак считает продление сделки ОПЕК+ ключевым фактором стабильности рынка нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак уверен, что скоординированные решения о продлении сокращения добычи в рамках ОПЕК+ является ключевым фактором стабильности рынка нефти «при текущем уровне неопределенности». Он отметил, что итоги переговоров президента Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, после которых российский лидер заявил, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление ограничений по добыче, «подтверждают ориентацию стран на обеспечение стабильности мирового нефтяного рынка».

«Скоординированные действия производителей нефти по обеспечению последовательных и достаточных поставок нефти на рынок являются ключевым фактором для обеспечения стабильности»,— приводит ТАСС слова господина Новака.

Пока страны ОПЕК+ не могут договориться о дате новой встречи, на которой будет обсуждаться возможность продления соглашения по заморозке добычи на второе полугодие. Один из ключевых игроков — Иран — выступил против встречи 3–4 июля, предложенной Саудовской Аравией.

О состоянии мирового нефтяного рынка — в публикации “Ъ” «Нефть напугали войной».