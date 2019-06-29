Главред портала “Проуфу“ Рамиль Рахматов провел в УФСБ более пяти часов

Сотрудники башкирского УФСБ сегодня доставили на беседу в управление главного редактора портала “Проуфу“ Рамиля Рахматова. Оперативники приехали за ним домой около восьми часов утра, отпущен журналист был после часа дня. Рамиль Рахматов рассказал, что его опрашивали о деятельности башкирского активиста Айрата Дильмухаметова, обвиняемого в публичных призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Однако так как в УФСБ также был доставлен лидер национального движения “Башкорт“ Фаиль Алчинов, журналист полагает, что действия спецслужб были направлены на то, чтобы не допустить участия башкирских активистов во втором дне проведения Всемирного курултая башкир, который сегодня с участием врио главы республики Радия Хабирова проходит у шихана Торатау.

Наталья Павлова