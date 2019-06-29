МЧС предупредило о сильном ветре в Москве

Главное управление МЧС по Москве предупредило, что днем в субботу, 29 июня, в столице усилится ветер. «В ближайшие часы с сохранением до конца суток 29 июня на территории Москвы ожидается усиление северо-западного ветра порывами 14–19 м/с»,— сказано в сообщении на сайте ведомства.

МЧС просит не парковать машины под деревьями и слабо укрепленными конструкциями, не укрываться под ними и обходить рекламные щиты.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что такая холодная температура в дневные часы, до 12°С, 29 июня была в последний раз в 1948 году. По его словам, температурные показатели соответствуют концу сентября.