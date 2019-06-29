Путин заявил о «неудовлетворитеильном состоянии» экономических отношений России и США

Американо-российские экономические отношения находятся в «неудовлетворительном состоянии», заявил президент России Владимир Путин журналистом в Осаке по итогам переговоров с президентом США. Дональд Трамп же назвал масштабы торговли между двумя странами «смехотворно малыми».

«Они (экономические отношения.— “Ъ”) находятся в неудовлетворительном состоянии. Мы зафиксировали интерес американского бизнеса к развитию торгово-экономических связей с Россией»,— заявил господин Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Японии.

Также президент России добавил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой подтверждена готовность Москвы и Вашингтона создать отдельную структуру из числа представителей бизнес-сообществ, которая занялась бы изучением вопросов, связанных с перспективами развития торгово-экономических связей.

Дональд Трамп, свою очередь, подчеркнул, что обе страны сейчас мало торгуют друг с другом и что «это смехотворно малые масштабы». При этом, по словам американского президента, у США есть интерес к определенным видам товаров российского рынка. «У них есть нефть, полезные ископаемые. Есть то, что нам нравится»,— отметил господин Трамп (цитата по «Интерфаксу»).

Накануне на саммите G20 состоялась встреча президентов России и США. По итогам встречи пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что оба лидера намерены продолжать диалог «на высшем уровне».

Подробнее об итогах и настроениях президентских переговоров в Осаке читайте в материале “Ъ” «Владимир Путин и Дональд Трамп провели нетелефонный разговор».