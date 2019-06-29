Увеличили оборот более чем на 30%

Demo-day первого потока бизнес-акселератора прошел в Ижевске. Участники акселерационной программы представили итоги своего 4-месячного обучения. Как отметил гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов, с января по апрель суммарный оборот компаний-участников вырос более чем на 243,7 млн руб. по отношению к аналогичному периоду 2018 года. «Это 31,3%. Поскольку большая часть из них только начинает внедрять полученные знания, то в перспективе этот рост будет еще больше. В связи с тем, что многие компании приняли решение о расширении производства, то растет и число рабочих мест. Уже сейчас можно точно сказать, что после первого потока бизнес-акселератора их будет создано более 76»,— подчеркнул господин Сунцов.

По его словам, на текущий момент 11 компаний удвоили свою выручку, общая сумма выручка всех участников составила 879 млн руб. 29 компаний увеличили оборот почти на 30%. Продажи запущены в пяти новых регионах России, открыт один филиал.

Отметим, что акселерационную программу реализуют рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Удмуртия — один из первых регионов, который внедрил такой формат обучения бизнеса.

Министр экономики региона Михаил Тумин подчеркнул, что теперь республиканские власти хотят поднять мероприятие на всероссийский уровень и сделать лучшую практику, чтобы масштабировать ее на другие регионы. «Добавлю, что сам по себе бизнес-акселератор это рабочие места, потенциальное увеличение налоговых поступлений в бюджет республики. Но еще одна важная задача, которую мы решаем в рамках нацпроекта популяризация предпринимательской деятельности. Бизнесмены увидят успехи других и будут прилагать все усилия, чтобы у них самих появился рост, и началось развитие предприятия»,— отметил Михаил Тумин.

В рамках demo-day ТОП-10 самых успешных участников бизнес-акселератора представили свои результаты экспертам и инвесторам, среди которых — опытные предприниматели Удмуртии. Также десять лучших компаний получат спецпризы: бизнес-миссию в любой регион России, презентационный фильм о компании, индивидуальный стенд предприятия на одной из выставок страны, а также заем под 1% от удмуртского фонда развития предпринимательства.

Напомним, бизнес-акселератор это программа ускоренного обучения предпринимателей, которая включает в себя практические задания по развитию бизнеса, возможность участия в стажировках на крупнейшие предприятия страны. 18 июня стартовал второй поток бизнес-акселератора от Корпорации развития. В нем принимают участие 104 субъекта МСП. Результатом обучения второго потока, которое продлится чуть больше трех месяцев, также станет удвоение трети участников.