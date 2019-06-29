СМИ: Минюст США запросил у Boeing данные о сборке 787 Dreamliner

Министерство юстиции США запросило у Boeing документы, касающиеся процесса производства в Южной Каролине самолета 787 Dreamliner. Как сообщает The Seattle Times со ссылкой на источники, повестки были направленны нескольким сотрудникам завода в Норт-Чарлстоне в начале июня.

По информации издания, требование о предоставлении документов связано с возможной «недоброкачественной работой» в процессе сборки самолета. Отмечается, что повестки были направлены той же группой, которая занимаются расследованием по делу 737 MAX.

Напомним, в США растет критика Федерального управления авиации США (FAA) в связи с процессом сертификации Boeing 737 Max 8, который за последние полгода потерпел две аварии. По данным американских СМИ, в ходе испытаний FAA предоставила широкие полномочия по оценке безопасности самой компании Boeing, что вызывает вопросы об объективности проведения тестов. Более того, сообщается, что подобная практика использовалась при сертификации и других лайнеров, в том числе Boeing 787 Dreamliner.

Подробнее — в материале “Ъ” «Boeing 737 Max 8 пикирует на американских регуляторов».