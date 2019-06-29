Краевое правительство готовится закрыть сделку по покупке аэропорта Березников

Губернатор Пермского края Максим Решетников 25 июня подписал распоряжение о приобретении в региональную собственность имущества бывшего аэропорта «Березники» (Соликамский район). Соответствующий документ появился на сайте правительства. В список приобретаемого имущества входят 21 одно сооружение и два земельных участка площадью 113 и 19 га.

Депутаты заксобрания согласовали покупку аэропорта еще в начале 2019 года. На эти цели было выделено 78 млн руб., продавцом выступает бизнесмен Александр Флегинский.

По данным «Ъ-Прикамье», столь долгая заминка в подготовке к покупке объектов недвижимости была связана с тем, что владелец имущества освобождал их от различных обременений.

Краевые власти намерены использовать аэропорт «в качестве посадочной площадки для базирования самолетов, вертолетов государственной специальной (санитарной, лесоохраной) авиации. Также рассматривается возможность реконструкции аэропорта для возобновления коммерческих рейсов.