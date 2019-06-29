«Экопромбанк» за пять лет банкротства смог фактически взыскать с должников только 299,9 млн рублей

АСВ опубликовала очередной отчет о результатах конкурсного управления АО «АКБ «Экопромбанк». Как следует из документа, по состоянию на 1 июня, кредиторам первой очереди банк выплатил 18,38% от общей суммы требований или 668,101 млн руб. Всего их доля в реестре требований составляет 10,31%., а общий размер требований всех кредиторов – 5,994 млрд руб.

В рамках взыскания ссудной задолженности агентством подано более 1,6 тыс. исковых заявлений на общую сумму более 7,747 млрд руб. Из них удовлетворено 1,388 тыс. на сумму более 6,626 млрд руб. При этом суд отказал или прекратил производства по 208 искам на сумму более 544 млн руб. На основании вступивших в силу судебных актов возбуждено 854 исполнительных производства на сумму более 4,765 млрд руб. Из них окончено 659 производств на общую сумму 3,278 млрд руб. При этом 611 из них в связи с невозможностью взыскания долга на общую сумму 1,584 млрд руб.

Из документа следует, что по результатам судебной работы в конкурсную массу банка поступило лишь 299,84 млн руб. Также АСВ закончило работу по оспариванию сомнительных сделок должника. За счет этого фактически удалось вернуть 21,764 млн руб.

АО «АКБ «Экопромбанк» было признано банкротом в сентябре 2014 года.