Минздрав может покинуть куратор финансов

Как сообщили несколько источников “Ъ-Прикамье”, написал заявление об увольнении и ушел в отпуск замминистра здравоохранения Пермского края Алексей Казаченко. В министерстве он курирует финансы и экономику. По одной из версий, замминистра может уйти из-за разногласий с советником губернатора по здравоохранению Анатолием Зубаревым.

В пресс-службе Минздрава сведения об уходе господина Казаченко не подтвердили, уточнив, что чиновник лишь ушел в отпуск. Источник, близкий к руководству Минздрава, утверждает, что вопрос об уходе зама еще не решен. Мобильный телефон Казаченко был выключен. До прихода в Минздрав господин Казаченко работал в страховой отрасли.